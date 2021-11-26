السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بنستنى من السنة للسنة».. إقبال ملحوظ على محال الملابس في البلاك فرايداي

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

شهدت العديد من محال الملابس والأجهزة الإلكترونية إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ صباح، اليوم الجمعة، في "البلاك فرايداي" أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها المصريين، لشراء أغراضهم والاستفادة من التخفيضات والعروض التي يطلقها أصحاب المحال في هذا اليوم.

"بنستنى من السنة للسنة" هكذا علقت نرمين أحمد إحدى المواطنات، والتي أكدت أنها تنتظر يوم الجمعة البيضاء في كل عام لشراء احتياجتها والاستفادة من خصومات المحال التجارية، لافتة إلى أن الخصومات ضخمة تصل لـ٧٠ ٪ على بعض المنتجات والعروض مميزة والهدايا عديدة.

وتقول فريدة محمد إحدى المواطنات إن الجمعة البيضاء هو اليوم الأمثل لها لتغير وتجديد بعض الأجهزة الكهربائية بالمنزل والتي يتم عمل عروض كبيرة عليها في ذلك اليوم، مشيرة إلى أنها في هذا العام تبحث عن تجديد الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول الخاصة بأسرتها وكانت بانتظار عروض الجمعة البيضاء حتى تقوم بالتسوق.

وأضافت إسراء عبدالعاطي إحدى المواطنين أن عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء جاءت لها كطوق نجاة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الملابس الشتوية في هذا الموسم.

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
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