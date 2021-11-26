الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب سلالة جديدة من كورونا..

الدنمارك تحظر السفر غير الضرورى لجنوب إفريقيا

الدنمارك
الدنمارك

أعلنت الدنمارك حظر السفر غير الضروري إلى منطقة إفريقيا الجنوبية في محاولة لوقف تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت مؤخرًا في جنوب إفريقيا.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يُشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، عن حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتًا"، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرًا في جنوب إفريقيا، يطلق عليها اسم "بي 1.1.529"، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي: جنوب إفريقيا، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

كما أعلنت العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.

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