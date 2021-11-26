أول تعليق من إيمان الحصري بعد ظهورها فى حفل الكباش

عبّرت الإعلامية إيمان الحصري، اليوم، عن سعادتها بحفاوة الاستقبال ورسائل الدعاء التى لاقتها بعد عودتها مرة أخرى للشاشة بعد غياب منذ فترة طويلة بعد تعافيها من أزمة صحية ألمت بها مؤخرًا.

وكتبت إيمان الحصري عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "شكرًا من قلبي على كل دعوة صادقة وكل كلمة حلوة.. شكرًا على كم الحب اللي شوفته خلال الشهور اللي فاتت .. يا رب دائمًا أفضل كده فى قلوبكم".

ظهور إيمان الحصري في حفل افتتاح طريق الكباش

وظهرت إيمان الحصري في حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، أمس الخميس، لأول مرة منذ تعرضها لوعكة صحية منذ حوالي 6 أشهر.

وكانت الحصري قد دخلت في أزمة صحية بسبب خطأ طبي، غابت على إثرها ما يقرب من 6 أشهر، أجرت خلالها 8 عمليات جراحية في مصر وألمانيا.