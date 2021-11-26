إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

بعد اكتشاف 5 إصابات بمتحور كورونا الجديد..

حظرت إسرائيل اليوم الجمعة، السفر لمعظم أنحاء قارة إفريقيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بجنوب أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت، في مستهل جلسة حكومية عقدها اليوم الجمعة، بعد رصد أولى إصابات بالسلالة الجديدة في إسرائيل، إنه تم اكتشاف 5 إصابات بالمتحور الجديد، متوقعًا تسجيل المزيد من الإصابات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن كل الدول الإفريقية - باستثناء دول شمال القارة - أصبحت ضمن القائمة الحمراء، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تستمد معلوماتها حاليًا من السلطات الصحية في جنوب إفريقيا.

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الإفريقي الجديد

وسجلت السلطات الإسرائيلية اليوم، إصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19، المرصودة في جنوب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل إصابة لدى شخص عائد من ملاوي، مضيفة أن هناك اشتباه بحالتين آخريين لأشخاص عائدين من الخارج تم وضعهما في الحجر الصحي.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد تعقد اجتماعًا للخبراء، اليوم الجمعة، لتقييم متحور فيروس كورونا الجديد "بي. 1. 1. 529".

وأثار المتحور الجديد فى إفريقيا، الرعب فى العديد من الدول التى سارعت في وقف الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة.