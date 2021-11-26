محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية أبهرت العالم للمرة الثانية من خلال افتتاح مهيب لممر تاريخي يعود لآلاف السنين، موضحًا أن هذه الاحتفالية تؤكد على قدرة الدولة المصرية على التنمية والتعمير والبناء، وتبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمان والأمان والتاريخ والإنجازات على مر العصور.

وتوجه «الغضبان» بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كل أوجه التنمية فى ربوع مصر وإحداث النهضة في كافة المجالات، مشيدا بالحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدًا أنه يضاف لسجل الإنجازات المصرية التى يقودها الرئيس السيسي نحو الجمهورية المصرية الجديدة، التي يفخر بها كل عربي وإفريقي.

وكانت اتجهت الأنظار مساء أمس الخميس إلى محافظة الأقصر الأثرية، لتشهد الاحتفال المهيب بافتتاح طريق الكباش الجديد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه، وهو الاحتفال الذي حظى بحفاوة كبيرة محليًا ودوليًا.

ما هو طريق الكباش؟

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرًا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.