تزامنًا مع «نجوم الظهر».. محمد صبحي يستعد لتقديم «عيلة اتعملها بلوك»

تواصل المسرحية الاستعراضية الكوميدية «نجوم الظهر» للفنان محمد صبحي، نجاحها من خلال الإقبال الجماهيري الكبير على عروضها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث رفعت لافتة «كامل العدد» خلال الأسبوعين الماضي والحالي.

ومن المقرر عرض المسرحية أيام: (2 - 3 - 9 - 10) من ديسمبر المقبل على مسرح مدينة سنبل، فيما يُتاح الحجز في بعض الأماكن لهذه الأيام من خلال موقع tickets mall، أو عن طريق شركة "فوري" أو عن طريق الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي.

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وفي السياق، يواصل الفنان محمد صبحي، بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك»، والتي ستعرض بالتوازي مع مسرحية «نجوم الظهر» على مسرح «محمد صبحي 2» بمدينة سنبل أيام السبت والأحد من كل أسبوع، ليعود مشروع الفنان محمد صبحي «المسرح للجميع»، حيث سيكون هناك تخفيضًا بنسبة 50% لمن يحضر المسرحيتين.

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وبدأ الموسم الأول من «نجوم الظهر»، في أكتوبر الماضي، وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية، إلا أن الفنان محمد صبحي، أصَّر على تشبع الجمهور المصري منها أولًا، ثم التفكير في عرضها خارج مصر.

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها الفنان محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في البطولة مجموعة من أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، أنجيلكا، ليلي فوزي، وليد هاني، ومحمود أبو هيبة.