الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تزامنًا مع «نجوم الظهر».. محمد صبحي يستعد لتقديم «عيلة اتعملها بلوك»

مسرحية عيلة اتعملها
مسرحية عيلة اتعملها بلوك

تواصل المسرحية الاستعراضية الكوميدية «نجوم الظهر» للفنان محمد صبحي، نجاحها من خلال الإقبال الجماهيري الكبير على عروضها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث رفعت لافتة «كامل العدد» خلال الأسبوعين الماضي والحالي.

ومن المقرر عرض المسرحية أيام: (2 - 3 - 9 - 10) من ديسمبر المقبل على مسرح مدينة سنبل، فيما يُتاح الحجز في بعض الأماكن لهذه الأيام من خلال موقع tickets mall، أو عن طريق شركة "فوري" أو عن طريق الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي.

IMG-20211126-WA0109
مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وفي السياق، يواصل الفنان محمد صبحي، بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك»، والتي ستعرض بالتوازي مع مسرحية «نجوم الظهر» على مسرح «محمد صبحي 2» بمدينة سنبل أيام السبت والأحد من كل أسبوع، ليعود مشروع الفنان محمد صبحي «المسرح للجميع»، حيث سيكون هناك تخفيضًا بنسبة 50% لمن يحضر المسرحيتين.

IMG-20211126-WA0107
مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وبدأ الموسم الأول من «نجوم الظهر»، في أكتوبر الماضي، وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية، إلا أن الفنان محمد صبحي، أصَّر على تشبع الجمهور المصري منها أولًا، ثم التفكير في عرضها خارج مصر.

IMG-20211126-WA0108
مسرحية عيلة اتعملها بلوك

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها الفنان محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في البطولة مجموعة من أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، أنجيلكا، ليلي فوزي، وليد هاني، ومحمود أبو هيبة.

محمد نجوم الجمعة فتوح للمرة الغنائية قمر حجز باب أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟