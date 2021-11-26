الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسي: ساعدنا أكثر من 15 دولة في مكافحة كورونا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية قدمت مساعدات في مكافحة فيروس "كورونا" لأكثر من 15 دولة.


وقال شويجو - خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في المؤتمر العلمي التطبيقي السابع تحت عنوان "نظام التعاون الإعلامي بين الهيئات لحل المهام في مجال الدفاع الروسي" - "بفضل الجهود المشتركة يجري بناء الحياة السلمية في منطقة النزاع بناجورني كارباخ وسوريا، لقد قدمنا المساعدات الإنسانية الفعالة لأرمينيا وأفغانستان وسوريا وكوبا"، موضحا أن أكثر من 15 دولة تلقت مساعدات من روسيا ومن قواتها المسلحة في مكافحة الجائحة.


وأضاف وزير الدفاع الروسي "أنه من المهم في المرحلة الراهنة تلخيص وتحليل نتائج هذا العمل وتدقيق اتجاهات التطوير المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث الطرق والتكنولوجية الحديثة"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل ولو مهمة هامة واحدة مهما كانت في مجال الدفاع أو مكافحة فيروس "كورونا" بدون بذل جهود منسقة والعمل الثابت والمستمر للتعاون بين هيئات الدولة الأخرى.

قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 260 مليونا و53 ألفا و725 حالة.


وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و181 ألفا و949 وفاة.


وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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