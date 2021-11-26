الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها من متحور كورونا الجديد بجنوب إفريقيا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" بعد ظهوره في جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث.

وأوضح متحدث باسم المنظمة العالمية، كريستيان ليندماير - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة - أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى "أسابيع عدة".

وقال ليندماير: "إن خبراء من المنظمة مكلفون بمراقبة تطورات كورونا سيجتمعون مع ذلك في وقتٍ لاحق اليوم، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت (بي. 1.1.529) على أنها (مقلقة) أو (يجب مراقبتها)".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة.

وعن حظر الرحلات الجوية إلى القارة الإفريقية، أوضح أن المنظمة لا تنصح حاليًا بتلك الخطوات، وقال: "إن منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند إلى المخاطر في المرحلة الراهنة، ونكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر".

وكانت المفوضية الأوروبية دعت، في وقت سابق، إلى وقف الرحلات الآتية من جنوب إفريقيا، فيما علقت عدة دول حول العالم بالفعل السفر إلى القارة الإفريقية، حيث ظهرت السلالة الجديدة التي أثارت قلق العلماء هناك.

يذكر أنه تم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينج، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

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