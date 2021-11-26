الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 19 ألفًا و694 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 19 ألفًا و694 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى 21 مليونًا 802 ألف و32 جرعة.
وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ضد (كوفيد-19)، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 77  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 88 حالة شفاء جددية من هذا الفيروس التاجي  وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 741،720 حالة إصابة، واستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 2،145 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 736،511 وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا. 


 

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