زوج يطالب بتخفيض نفقة أطفاله بعد تدهور حالته الصحية

وفقا للتقارير الطبية..

أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بعد صدور حكم بإلزامه بدفع 14 ألف جنيه مصروفات طفليه، بعد ثبوت تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالمرض وفقًا للتقارير الطبية، ليؤكد الأب أنه تزوج بزوجته بموجب العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2020، وبدأت ملاحقته بدعاوي نفقات، لإلزامه بسداد مبالغ لا تتناسب مع مستوى دخله.

وقدم الأب التماسًا للمحكمة بإعفائه من المصروفات، ليؤكد أن زوجته السابقة لا تراعي ظروفه الصحية، بعد أن طلقته بدعوى قضائية بسبب مرضه وهجرته، وأصرت على ملاحقته بالاتهامات الكيدية، وتتفنن فى الإساءة إليه وتحرمه من أطفاله، مؤكداً أنه طوال سنوات زواجه منها وبعد الطلاق كان يغدق عليها من أمواله قبل تدهور حالته الصحية وتركه للعمل.

أزمات مادية

وأكد الأب لطفلين، أنه يعاني من أزمات مادية، بحسب تحريات دخله، وغير قادر على سداد المصروفات المبالغ فيها التي تطلبها زوجته السابقة.