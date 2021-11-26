الوفود الأجنبية المشاركة فى حفل طريق الكباش تشيد بتجهيزات مطار الأقصر

أشادت الوفود المصرية والعربية والأجنبية التي شاركت في حفل افتتاح طريق الكباش السياحي بمحافظة الأقصر، أمس الخميس، بالإجراءات والتجهيزات بمطار الأقصر الدولي، صرحت بذلك مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضافت المصادر لـ" الدستور"، أن جميع الوفود التي شاركت بحفل الافتتاح العالمي، قد وجهت الشكر والتقدير للمسئولين بمطار الأقصر الدولي، لتسخيرها كافة الإمكانات والتجهيزات الموجودة بالمطار، لتسهيل عمليات سفر ووصول الوفود المشاركة، بالإضافة إلى تطبيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الوفود والرحلات الجوية التي وصلت إلى المطار بمرحلتي السفر والوصول في ظل تردي الأوضاع الصحية على مستوى العالم جراء استمرار وباء كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن مطار الأقصر الدولي قد استقبل أمس الخميس، آلاف الشخصيات السياسية والمرموقة بمصر، بالإضافة إلى العديد من الوفود الأجنبية مختلفة الجنسيات للمشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش السياحية بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسئولين بالدولة، حيث حرص مسئولو المطار على التنسيق والتعاون الكامل والتام بين شركات الطيران الناقلة للوفود والضيوف والأجهزة الأمنية والمختصة، للخروج بالحفل بشكل يليق بإمكانات منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، قد أصدر تعليمات وتوجيهات مشددة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وكافة التيسيرات والدعم اللازم لانهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم ، بجانب الالتزام بتطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتتوقع المصادر، أن الفترة القليلة المقبلة سيشهد مطار الاقصر الدولي زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنا مع قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد، فضلا عن مشاهدة الحضارة المصرية والاستمتاع بالطقس المشمس الذي تتمتع به محافظة الأقصر خلال فترة الفصل الشتوي.