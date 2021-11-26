الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحوزته 3 أطنان.. ضبط المتهم بتصنيع أغذية بمنتجات فاسدة بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 2.960 طن من السلع الغذائية أنواع مختلفة «بلح جاف، ملح صخري، أرز، ملح طعام»، وذلك لقيامه بتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى.

جدير بالذكر، أن شرطة التموين قد شنت عدة حملات مكثفة، أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا، بإجمالى مضبوطات 7200 قطعة غيار سيارات، بدون فواتير مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، أبرزهم ضبط المدير المسئول عن مركز صيانة بدون ترخيص، بإجمالى مضبوطات بلغت 2915 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر .

كما تم ضبط 6,75 طن كبدة مستوردة، بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة .

وتمكنت الحملات من ضبط 2 طن مقطعات وفليه دواجن، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 5 أطنان ملح سياحات، معبأ داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراضى الغذائية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

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وائل لطفي

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