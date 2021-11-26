إجراء تحليل مخدرات لـ«سائق وتباع» مرتكبي واقعة اقتحام مخبز آلي بالشرقية

قرر وليد محمود مدير نيابة ديرب نجم بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل بمقطورة والتباع، مرتكبي واقعة اقتحام مخبز آلي والتي راح ضحيتها عامل المخبز وأصيبت موظفة بإصابات خطيرة أثناء وجودها لشراء خبز.

كان اللواء محمد والي مدير الشرقية، قد تلقى اخطارًا من مستشفي ديرب نجم المركزى بوصول كريم شرف على 19عاما عامل بمخبز إلى وريهام نبيل 39عاما موظفه بمجلس مدينة ديرب نجم مصابين بنزيف وكسو ر متعدده وان الاول لفظ أنفاسه فتوصلت التحريات التى عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية.

وقام بها الرائد حسن اباظه رئيس مباحث ديرب نجم الى ان الموظفه توجهت إلى المخبز الآلى الكائن بمنطقه السوق وسط المدينة لشراء خبز لأسرتها وأثناء ذلك اقتحمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة المخبز لتقتل عامل المخبز وتصيب الموظفه بإصابات خطيرة وتمكن الاهالى من ضبط السائق والنبات وتسليمهما للشرطة والتى احالتهما للنيابه والتى قررت حبسهما والتصريح بدفن الجثة وتشكيل لجنة فنية لمعاينة المسكن الذي يعلوا المخبز وتحديد التلفيات التى لحقىت به.