الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لـ«سائق وتباع» مرتكبي واقعة اقتحام مخبز آلي بالشرقية

إجراء تحليل مخدرات
إجراء تحليل مخدرات

قرر وليد محمود مدير نيابة ديرب نجم بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل بمقطورة والتباع، مرتكبي واقعة اقتحام مخبز آلي والتي راح ضحيتها عامل المخبز وأصيبت موظفة بإصابات خطيرة أثناء وجودها لشراء خبز.

كان اللواء محمد والي مدير الشرقية، قد تلقى اخطارًا من مستشفي ديرب نجم المركزى بوصول كريم شرف على 19عاما عامل بمخبز إلى وريهام نبيل 39عاما موظفه بمجلس مدينة ديرب نجم مصابين بنزيف وكسو ر متعدده وان الاول لفظ أنفاسه فتوصلت التحريات التى عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية.

وقام بها الرائد حسن اباظه رئيس مباحث ديرب نجم الى ان الموظفه توجهت إلى المخبز الآلى الكائن بمنطقه السوق وسط المدينة لشراء خبز لأسرتها وأثناء ذلك اقتحمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة المخبز لتقتل عامل المخبز وتصيب الموظفه بإصابات خطيرة وتمكن الاهالى من ضبط السائق والنبات وتسليمهما للشرطة والتى احالتهما للنيابه والتى قررت حبسهما والتصريح بدفن الجثة وتشكيل لجنة فنية لمعاينة المسكن الذي يعلوا المخبز وتحديد التلفيات التى لحقىت به.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

«العربي للمجتمعات العمرانية»: مصر تعمل على جميع محاور البناء والتنمية

اتحاد الصناعات: «احتفالية الكباش» ستنعكس على السياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يكشف في رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى