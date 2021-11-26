الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 11 مركبة و«توكتوك» مخالف والتحفظ عليهم بالغربية

توكتوك
توكتوك

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط المركبات و «التوكوك»، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

و تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم  الجمعة، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 11 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط عيوب مركبة وتوك هوك مخالف والتحفظ عليهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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