يستمرالتطعيم به حتى شهر مارس من كل عام..

خبراء: لقاح الإنفلونزا الموسمي ضرورة طبية للجميع فوق سن 6 أشهر

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 02:36 م 11/26/2021 2:36:48 PM