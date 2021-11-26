«السبكي»: ورش العمل بملتقى الرعاية الأولية تدعم استراتيجية التنمية والتطوير المستمر

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة الرعاية الصحية، شهد فى يومه الأول ورش عمل متعددة، بحضور عدد من أعضاء الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأضاف السبكي، أن هذه اللقاءات وورش العمل بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع بالمحافظات، وذلك بناء على استراتيجية التنمية والتطوير المستمر لقدرات الفروع بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات، والذي من شأنها أيضًا أن تخلق أفكارًا إيجابية للفروع في بناء العلاقات مع مؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المعنية بالشأن الصحي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، في استعراض أهم الإنجازات في مجال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي والابتكارات، في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.



وتابع أن فعاليات الملتقى، ستشمل استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها على مدار عامين من الإنجازات في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".

يذكر أنه انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر).

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.