محافظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بنطاق المحافظة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات بصفة مستمرة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال قطع الفرمة بطريق منوف الحامول بطول 750 متر تنفيذ مديرية الطرق ، كما تابع أعمال الرصف بطريق مفاروق سنجرج – شنوفة بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان بطول 4 كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، فضلا عن متابعة أعمال تطهير غرف بلاعات المطر بعدد من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة موجة الأمطار خلال موسم الشتاء .

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنظيم حملة نظافة مكبرة بنواحي شارع العهد الجديد و الباجورى ومحمود سيبوية لرفع كافة تجمعات الأتربة ونواتج الهدم ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داوود حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بنطاق المدينة ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بميدان الزعيم أنور السادات تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية وذلك للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة، مؤكدا على استمرار متابعة تنفيذ الأعمال لضمان الإنتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من الميادين العامة بنطاق المحافظة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارع هاشم عيد تنفيذ الإنتاج الحربى ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بعدد من شوارع بنطاق المدينة ومنها شارع (كمال الشاذلي خلف الساحه ، محمد سعفان خلف تحسين البيئة، طلعت عجور، منطقة أحمد عرابى ) ، مؤكدا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة للرصف ، هذا وقد أشار رئيس المدينة عن شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق المدينة وتوزيع إنذارات على المحلات المخالفة لترخيص الإعلانات وذلك حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء على استمرار متابعته لأعمال التطوير التى تتم بنطاق المدينة ، حيث تابع أعمال التطوير بحديقة الطفل والسوق الحضاري ، فضلا عن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى ، حيث من المقرر إنشاء ساحة إنتظار ومتنزهات عامة وشارع مصر بطول 1600م2 .

هذا وقد أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن متابعته لأعمال النظافة ورفع تجمعات الأتربة بنطاق المدينة ، فضلا عن شن حملة مكبرة لغسيل وتنظيف البلدورات والأرصفة والميادين العامة و تمهيد وتسوية شوارع ومداخل المدينة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية حفاظا على المظهر العام والجمالي بالمدينة ، فضلا عن التشديد على تنظيم الحملات لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.