«سي إن إن»: الاقتصاد المصري أبدى صلابة خلال أزمة كورونا

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، حيث بلغ معدل النمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن الخبراء أرجعوا هذا الإنجاز إلى تطور قطاعي الصناعة والسياحة في البلاد.

وأشارت الشبكة إلى بيان وزيرة التخطيط هالة السعيد هذا الأسبوع والذي استعرضت المؤشرات الأوليّة لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، مشيرة إلى أن ذلك يعكس صلابة الاقتصاد المصري وأنه كان قادرا على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، متوقعة أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% -5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

تراجع معدلات البطالة والتضخم

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة، بنسب تصل إلى 7%، مشيرة إلى إشادة كبرى المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بعدما انعكس على تراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الاحتياطات الدولية وعجز الموازنة.

وقال الخبير المصرفي مصطفى بدرة، في تصريحات لـ "سي ان ان" "إن تحقيق مصر أعلى معدل نمو اقتصادي في أخر 20 عامًا وسط ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، أمر يحسب للحكومة المصرية"، مضيفا أن أبرز القطاعات التي قادت تحقيق هذا النمو هي الصناعات التحويلية والتجارة والزراعة والسياحة.

وأضاف أن تلك القطاعات شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا مما كان له مردود في تحقيق أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري.

وأوضحت الشبكة إنه بالنسبة لقطاع السياحة المصري، حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا"، أما بالنسبة للصناعات التحويلية، أشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنها لعبت دورا كبيرا في تحقيق النمو المرتفع؛ نتيجة جهود الحكومة في سن تشريعات وقرارات عديدة خلال الفترة الماضية، أتت بثمارها في هذا الربع رغم جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.

صلابة الاقتصاد المصري وقت الجائحة

من جهته، أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس إحدى شركات الاستثمار المباشر، إن سبب تحقيق مصر معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام الحالي يشير إلى صلابة الاقتصاد المصري وقت الجائحة، وتعافيه بشكل طبيعي بعد عودة التشغيل.

وأضاف أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "سي ان ان"، إن تحقيق معدل نمو مرتفع، يرجع لأسباب مختلفة منها عودة السياحة وتحسن الإنتاج الصناعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى الميزة التنافسية للصناعة المصرية بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، ووجود اكتفاء ذاتي محليًا.

وأشارت الشبكة إلى أن مصر نجحت مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة له، بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق وعدد من حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط، وصدرت غاز طبيعي مسال بمعدل يصل إلى مليون طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بحسب وزير البترول المهندس طارق الملا.