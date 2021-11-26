الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد عامين من افتتاحه.. عبور 964 ألف مركبة بأنفاق «3 يوليو» ببورسعيد

صورة من الواقع
صورة من الواقع

في مثل هذا اليوم - 26 نوفمبر عام 2019 - أعطى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتشغيل أنفاق بورسعيد «3 يوليو» لتكون جسرًا جديدًا لتنمية منطقة القناة وأحد محاور العبور المهمة التي تربط سيناء بالوادي.

ووفقًا لإحصائيات العبور بأنفاق «3 يوليو»، بلغت إجمالي المركبات العابرة للنفق منذ افتتاحه وحتى الآن، 964 ألف مركبة، منها 414 ألف مركبة للنقل الثقيل، و252 ألف مركبة ربع نقل، و257 ألف سيارة ملاكي، و29 ألف مركبة من سيارات النقل الخفيف، و12 ألف مركبة من الأنواع المختلفة الأخرى للمركبات.

وتحظى أنفاق بورسعيد 3 يوليو، بأهمية خاصة كونها محور العبور الأساسي والاستراتيجي لنقل الحاويات من وإلى ميناء شرق بورسعيد، حيث تمثل سيارات النقل الثقيل 43% من إجمالي المركبات العابرة منذ افتتاحها وحتى الآن.

وتعكس التقارير التشغيلية وإحصائيات العبور، تزايد أعداد المركبات المختلفة لا سيما بعد قرار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتشغيل النفق بكامل طاقته على مدار الـ24 ساعة يوميًا باستثناء ثلاثة أيام (السبت والأحد والإثنين)  يتم فيها تشغيل النفق لمدة 18 ساعة فقط، فيما تستغل ساعات التوقف من الساعة الثانية صباحًا وحتى الثامنة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وسعيًا نحو الحفاظ على مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، تولي إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة، اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الدورية، كما تحرص على تزويد الأنفاق بالمعدات والمهمات والمركبات اللازمة لتشغيل الأنفاق بشكل آمن ومستقر، وبما يساعد على التعامل مع حالات الطوارئ المُحتملة.

انفاق بورسعيد قناة السويس الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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