إقبال كبير من المواطنين على المحال والمولات في «الجمعة البيضاء» (صور)

توافد العديد من المواطنين، على المحال والمولات والمتاجر، اليوم الجمعة، لشراء بعض الأغراض المختلفة، والاستفادة بعروض وخصومات "البلاك فرايداي" أو “الجمعة البيضاء”.

وتصدرت الخصومات الضخمة واجهات المحال والتي أعلنت عن العديد من الهدايا والخصومات منذ صباح اليوم احتفالًا بالجمعة البيضاء، ووضعت المتاجر على مقدمتهم بعض اللافتات والملصقات لعرض الخصومات الموجودة بالداخل والتي تراوحت ما بين ٣٠ و ٥٠ و٧٠ ٪ على كافة المنتجات الموجودة بداخل المتجر، كما خصصت بعض المحال الأخري بعض الهدايا للزبائن.

الجمعة البيضاء

وتزينت العديد من المحال بوضع البالونات واللافتات ذات الألوان المبهجة للفت أنظار المواطنين للمحل، بجانب وجود بائع خارج المحل لتوزيع ملصقات بها بعض العروض الخاصة بالجمعة البيضاء، وخصص البعض قطعة هديه كل قطعة يتم شرائها من المحل على مدار اليوم.

ويحل اليوم الجمعة 26 نوفمبر عروض "البلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء كما يطلق عليها في مصر، والتي يبدأ الاستعداد لها بمجرد حلول بداية الشهر الجاري وفي الجمعة الأخيرة منه، يبدأ عرض الخصومات الضخمة على مختلف المنتجات والمبيعات في جميع المتاجر.

الجمعة البيضاء

شهدت المحال والمراكز التجارية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة بعروض الجمعة البيضاء، والذي تراوحت نسبة الخصومات بين 30 و70% من ثمنها الحقيقي.

الجمعة البيضاء

وبالتزامن مع بداية شهر نوفمبر من كل عام، تبدأ المحال والشركات الإلكترونية بمختلف المجالات بكل دول العالم، في الإعلان عن تخفيضات "البلاك فرايداي" والتي تصل على بعض المعروضات لـ50 و70%، والذي يحل في الجمعة الأخيرة من الشهر ذاته تحديدًا اليوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري.