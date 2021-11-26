الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات حول مصرع لص حقائب أثناء مطاردة الأهالى له بـ6 أكتوبر

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع عاطل نتيجة سقوطه من أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، خلال مطاردة الأهالى له عقب سرقته حقيبة من سيدة، كما طلبت التقرير الطبى الخاص بالمتهم المتوفى، لبيان أسباب وفاته.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مصرع عاطل، نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذكروا أنهم فوجئوا باستغاثة سيدة عقب خطف شاب لحقيبتها، وعندما طاردوه صعد أعلى سطح عقار، وخلال هروبه اختل توازنه وسقط من أعلى الطابق العاشر، مما أسفر عن مصرعه.

وناظر رجال المباحث هوية الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط لص من الطابق العاشر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطلا خطف حقيبة من سيدة وحاول الهرب بالصعود أعلى سطح عقار، بعد مطاردته من جانب عدد من المواطنين، إلا أنه اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، بعد إصابته بكسور ونزيف.

تم التوصل لهوية اللص واتخاذ الإجراءات القانونية وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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