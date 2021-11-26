9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطاني في القدس؟

تستمر المناقشات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق حول مخططات توسيع البناء الاستيطاني التي تقرها السلطات في تل أبيب بين الحين والأخر داخل العديد من المدن داخل الضفة الغربية أو القدس المحتلين.

وترى الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بحسب المعلن منها، أنه يجب على تل أبيب التوقف عن التوسع الاستيطاني، وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها عرقلة استئناف عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، بينما ترفض إسرائيل، الممثلة حاليا في الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت، أن تفرض عليها قيود في ملف بناء المستوطنات.

إسرائيل تجمد مخطط استيطاني في القدس

في السياق ذاته، تضاربت الأنباء في إسرائيل حول تجميد حكومة بينيت مخطط لبناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في حي «عطروت» شمال مدينة القدس المحتلة، تحديدًا داخل منطقة المطار، الذي توقف عن العمل منذ 21 عامًا، وإبلاغ أمريكا بذلك.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، في تصريحات لموقع «واللا» الإسرائيلي، مساء أمس، الخميس، أن تل أبيب أبلغت الإدارة الأمريكية بنيتها تجميد مشروع بناء حي جديد في شمال القدس، بعد مصادقة البلدية عليها مؤخرًا.

مقترح نتيناهو القديم.. ورفض ترامب

وقال إن إسرائيل أوضحت لإدارة بايدن، قبل أيام، إن الحكومة ليس لها سيطرة على البلدية داخل القدس، لكن في الوقت ذاته لن يتم تمريرها من قبل اللجنة التي تسيطر عليها الحكومة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي الكبير إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، روجت إلى إنشاء وحدات استيطانية في «عطروت»، وشمل المقترح بناء 4000 وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل 4000 وحدة استيطانية للإسرائيليين، بينما رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هذا الأمر لأن تلك المنطقة كانت تعد جزءًا الدولة الفلسطينية بموجب خطة الأخير للسلام.

مسؤول إسرائيل ينفي تجميد مخطط استيطاني

من جانبه، نفي مسؤول إسرائيلي أن حكومة تل أبيب أوقفت مخطط لبناء إستيطاني في حي «عطروت» شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك ردًا على التقارير التي تحدثت عن تجميده.

وقال المسؤول الإسرائيلي، في تصريحاته، إن الحكومة برئاسة بينيت، أبلغت الولايات المتحدة أن إجراء الموافقة على مخطط البناء الاستيطاني في «عطروت» تقني وسيستمر لمدة عام على الأقل حتى يصل إلى المستوى السياسي.

وأوضح أن خطة البناء في عطروت ستطرح للمناقشة في لجنة الحي الإسرائيلية للتخطيط والبناء يوم 6 ديسمبر المقبل، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.