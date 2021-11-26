الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

منها أجهزة الكمبيوتر.. أشياء يمكنك شرائها خلال فترة التخفيضات

أشياء يمكنك شرائها
أشياء يمكنك شرائها خلال فترة التخفيضات

إذا كنت متسوقًا متعطشًا فلديك بالفعل من اليوم 26 نوفمبر كتاريخ مهم في التقويم الخاص بك، وعلى الرغم من كونه يوم واحد إلا أنه يمثل موسم التسوق في العطلات بأكمله وتعرض لكم فيما يلي بعض الأشياء التي بإمكانك شرائها يوم الجمعة الأسود وفقا لموقع retail menot.

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية 

إذا ا كنت بحاجة إلى كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر شخصي أو جهاز لوحي جديد للألعاب، فإن يوم الجمعة الأسود هو الوقت المناسب للشراء، وهذا العام من المقرر ان تكون الأجهزة اللوحية لكبري الشركات معروضة للبيع عبر الإنترنت طوال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يكون من الصعب التنقل في أحداث بيع الإلكترونيات هذه، لذا تحقق من إعلانات الجمعة السوداء مسبقًا لمعرفة ما سيحدث ومتى.

وقبل تسوق الأجهزة اللوحية ضع في اعتبارك أنه غالبًا ما تكون أقل أسعار أجهزة اللابتوب معروضة على الأجهزة ذات المواصفات الضعيفة، لذلك لا بأس من وضع بعض الأموال الإضافية لترقية سعة التخزين وقوة المعالجة.

أجهزة صغيرة

إذا كنت على وشك شراء خلاط جديد فاخر، أو مقلاة هوائية، أو قدر ضغط، فضع نصب عينيك يوم الجمعة السوداء، فهماك خصومات على هذه الأدوات تصل إلى 50٪.

أدوات المنزل الذكي

أي شخص يرغب في شراء أدوات منزلية ذكية مثل مكبر الصوت علي سبيل المثال سيكون لديه الكثير من الصفقات في يوم الجمعة الأسود، على أمازون وجوجل.

الألعاب الكترونية


سيكون العثور على خصم على أي نظام ألعاب هذا العام غير مناسب، نظرًا لأن جميع وحدات التحكم الرائدة لا تزال جديدة نسبيًا وشعبية للغاية، ولكن في كل عام، يقوم تجار التجزئة بإخراج عدد كبير من صفقات ألعاب الفيديو، وربما ستكون موفق العام المقبل.

الملابس


ستجد الكثير من صفقات الملابس في يوم الجمعة الأسود، ولكن غالبًا ما يتم تقديم هذه الصفقات على عناصر محددة، وليس على جميع الملابس بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للتسرع في شراء الملابس في يوم الجمعة الأسود.

الأثاث 

ستجد بعض صفقات الأثاث في إعلانات الجمعة البيضاء لكبار تجار التجزئة وستعرض متاجر الأثاث مبيعاتها الخاصة.

الجمعة السوداء الالعاب الكترونية الملابس الاثاث البلاك فرايدي خصومات نوفمبر عروض الجمعة السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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