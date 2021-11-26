الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة بديرب نجم فى الشرقية

المتهم بقتل تاجر
المتهم بقتل تاجر

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، اليوم الجمعة، على تاجر مواشى، متهم بقتل تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حيث سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وتم إحالته إلى النيابة العامة برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق معه ومعرفة أسباب ارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو، ومقتل مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل "جلال م" 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على أثر حدوث مشادة بينه وبين "م. ص" تاجر مواشى،  تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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