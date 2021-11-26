اعترافات تاجر مخدرات فى أطفيح: «بوصلها ديلفرى»

اعترف عاطل تم القبض عليه في أطفيح، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بأنه اعتاد ترويج المخدرات بين عملائه، ولقائهم فى المناطق الصحراوية خشية القبض عليه، مشيرا إلى أنه اعتاد استخدام دراجة بخارية في التنقل وتوصيل بضاعته لزبائنه.

وذكر المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه في إحدى قرى أطفيح، وأن كمية البانجو المضبوطة بحوزته كان يستعد لترويجها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجاره بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها بين عملائه في أطفيح.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.