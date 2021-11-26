السلالة الجديدة من «كورونا» تدفع عملة جنوب إفريقيا للتراجع الحاد

جاء اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد- 19 في جنوب إفريقيا في وقت عصيب بالنسبة لعملة دولة جنوب إفريفيا "الراند"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتتجه العملة حاليا لتشهد أكبر انخفاض أسبوعي لها خلال خمسة أسابيع، وهي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار بسبب مخاوف ناجمة عن سياسة بنك الاحتياط الاتحادي، وحالة عامة من تجنب المخاطر بسبب سياسات الأسواق الناشئة.

وانخفض الراند، صباح اليوم الجمعة، بنسبة 2.4 % إلى أقل مستوى مقابل الدولار منذ أكتوبر 2020 اليوم الجمعة.

وتتراجع فرص الانتعاش الاقتصادي لجنوب إفريقيا في ظل الحظر الذي فرضته دول، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة، على السفر من تلك البلاد وإليها.

وتتعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لأضرار، حيث انخفضت أسهم مجموعة "سيتي لودج" الفندقية بأكثر من 20% في جوهانسبرج.

وارتفعت قيمة السندات طويلة الأجل فيما ينحدر معدل العائد، مما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون تباطؤ النمو.

التراجع الاقتصادي بسبب سلالة جنوب إفريقيا

في البداية سجلت البورصات الأوروبية، تراجعًا عند الافتتاح، اليوم الجمعة، متأثرة برصد متحور جديد لفيروس كورونا شديد العدوى في جنوب إفريقيا.

وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي في بورصة باريس بنسبة 4,40% إلى 6764,80 نقطة عند الساعة 08,22 ت غ، وبورصة لندن بنسبة 3,31% فيما انخفضت بورصة فرانكفورت باكثر من 3,19% بعيد الافتتاح.

أما النفط فسجل تراجعا حادا، صباح اليوم الجمعة، لا سيما برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي تراجع أكثر من خمسة في المئة في نيويورك بسبب مخاوف بشأن متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدت في جنوب إفريقيا قد تكون شديدة العدوى.



وبعد الساعة 08,40 بتوقيت غرينتش بقليل "09,40 بتوقيت باريس"، خسر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 5,40 بالمئة وبلغ 73,89 دولارًا.