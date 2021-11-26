ضبط 8 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط حظيرة لذبح وتداول اللحوم، و2 ثلاجة لتداول اللحوم المجمدة بدون ترخيص.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط حظيرة لذبح وتداول اللحوم و2 ثلاجة لتداول اللحوم المجمدة عشوائية بدون ترخيص كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 8٫34 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مُجمدة بدون بيانات ومتغيرة الخواص ومقطعات دواجن مُعبأة داخل عبوات منسوبة لمجازر غير مرخصة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم حظيرة لذبح اللحوم و2 ثلاجة للحوم المجمدة بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.