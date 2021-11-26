حبس عاطل «اتمسك ببانجو وسلاح» فى القليوبية

قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية حبس "عاطل" ضبط بحوزته كيلو "بانجو" وأسلحة نارية بدون ترخيص وذلك أثناء تواجده بقرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة" لممارسته نشاطا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بقيادة اللواء محمد عنانى، مدير مباحث القليوبية من ضبط "أحمد.ع.ع" 32 عاما عاطل مقيم دائرة مركز شرطة كفرشكر حال تواجده بقرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة" وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و8 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة.