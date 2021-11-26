الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالسلام (صور)

قافلة إنسانية
قافلة إنسانية

نظّمت الأجهزة الأمنية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" بالمجان على المواطنين بمنطقة "مدينة المحروسة- أهالينا مدينة السلام" بالقاهرة.

توزيع المساعدات العينية على المواطنين

جاء ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

توزيع المساعدات العينية على المواطنين

يأتي هذا في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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مسرح لكل قرية

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