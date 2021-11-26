قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالسلام (صور)

نظّمت الأجهزة الأمنية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" بالمجان على المواطنين بمنطقة "مدينة المحروسة- أهالينا مدينة السلام" بالقاهرة.

جاء ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.