الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: حفل طريق الكباش أظهر سحر وعظمة الحضارة المصرية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن تنظيم احتفالية طريق الكباش كان مبهراً وعلى أعلى مستوى، أظهر جمال وسحر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح فتحي، خلال بيان له، أن حرص العديد من وسائل الإعلام العالمية علي تغطية والاحتفاء بالحفل يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني، كما أنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاحتفالية الكبيرة سيكون لها صدى إعلامي كبير على كافة المستويات المحلية والعالمية، والدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار من خلال هذا الحدث التاريخي والذي لا يقل أهمية عن موكب نقل المومياوات الملكية.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن هذا الحدث العالمي يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية، ويعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي.

واتجهت أنظار العالم، مساء أمس الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق المتضررة من السيول بأسوان وتوجيهه بتعويض المتضررين فورا، وجهود الدولة لإنجاح منتدى غاز المتوسط.

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