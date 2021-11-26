حبس مدير مصنع فى الإسكندرية لاستخدامه مواد غير صالحة

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية بحبس المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، حيث تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية من ضبطه بغرب الإسكندرية؛ لقيامه بتصنيع وتعبئة المواد الغذائية مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالإسكندرية عن قيام مصنع لتعبئة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المدير المسئول وبحوزته 2 طن و960 كيلوجراما من السلع الغذائية أنواع مختلفة "بلح جاف- ملح صخري- أرز- ملح طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدامها في تصنيع وتعبئة المواد الغذائية.

وبالعرض على النيابة قررت حبسه طبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات، والتي تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".