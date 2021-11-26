الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل ينهى حياة صديقه بمطواة لخلافات مالية بالفيوم

عاطل ينهى حياة صديقه
عاطل ينهى حياة صديقه

ضبطت الأجهزة الأمنية عاطلا انتقم من صديقه، بسبب الخلافات المالية، عندما قام باستدراجه ومزق جسده بمطواة، سقط على إثر ذلك، غارقًا في دمائه، وفر المتهم هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة طامية، بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من أحد الأشخاص، بغياب شقيقه ميكانيكى "له معلومات جنائية"، بالدراجة النارية خاصته، وفي وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه، والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس.

كشفت تحريات فريق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص مقيم بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجني عليه بالدراجة النارية الخاصة به، وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بعدة طعنات واستولى على "هاتفه المحمول- مبلغ مالي"، وذلك لخلافات مالية بينهما.

وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والمبلغ المالى المستولى عليه، والأداة المستخدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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