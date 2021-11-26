الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: احتفالية طريق الكباش جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتفالية طريق الكباش، جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين.

وأوضح مصطفي، خلال بيان له، أن مثل هذه الافتتاحات تحظى باهتمام عالمي، وتساهم بقوة فى الترويج لقطاع السياحة، في ظل وجود تغطية إعلامية كبرى لنقل الحدث للعالم أجمع على غرار احتفالية موكب المومياوات، وذلك حتى يرى العالم ويشاهد عظمة الحضارة المصرية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذا الافتتاح الضخم لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، ويعكس حرص  الدولة المصرية على استعادة الاهتمام بتاريخ مصر وبالحضارة الفرعونية، بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء البلاد.

وأضاف النائب علاء مصطفى، أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لإنهاء أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية بمعابد الأقصر و الكرنك، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

واتجهت أنظار العالم، مساء أمس الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان وتوجيهه بتعويض المتضررين فورا، وجهود الدولة لإنجاح منتدى غاز المتوسط.

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