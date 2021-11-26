ضبط المتهم بعرض طفل للبيع على «فيسبوك» في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بعرض طفل للبيع مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بمنطقة حلوان.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبنى" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية"، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

بمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم واللواء محمد الشرقاوي نائبي مدير مدير المباحث، إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لكونه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية إختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الإجتماعي على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.