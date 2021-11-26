ضبط شخص هارب من المؤبد فى قضيتى قتل بالسلام

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط أحد الأشخاص هارب من تنفيذ حكمين بالمؤبد بمنطقة السلام، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة أمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "قتل".

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.