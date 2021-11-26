الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 226 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة

مجال منع تداول الأرجيلة
مجال منع تداول الأرجيلة

حررت الأجهزة الأمنية 551 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 226 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1338 أرجيلة «شيشة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، على مستوى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بنى سويف، مطروح، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال توجيه الحملات، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، قد شنت عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5592 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات المضبوطة: 1684 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 173 مخالفة السير بدون تراخيص، 58 مخالفات موقف عشوائى، 3 مخالفة لشروط التراخيص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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