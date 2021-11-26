الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 92 رحلة دولية ومحلية اليوم

مطار
مطار

يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 92 رحلة طيران دولية ومحلية، اليوم الجمعة، 82 رحلة طيران دولية ومحلية.

وتصل لمطار الغردقة الدولي، اليوم، ما بين رحلات اليوم قرابة 10 رحلات روسية مختلفة، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الأوروبية المختلفة مثل ألمانيا، وإنجلترا، وسويسرا، وكذلك أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات، اليوم الجمعة ، الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، وصول 10 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 81 رحلة طيران دولية على مدار الأسبوع.

- «السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر ببدء تدريب العاملين على تطوير جودة الخدمات

تلقت الفنادق والقرى السياحية بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء إخطارًا من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، بالبدء في تنظيم تدريبات لجميع العاملين بالفنادق والقرى السياحية، تنفيذًا لقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والخاص بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. 

 ويأتي ذلك ضمن إجراءات تطوير جودة هذه الخدمات، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع في العديد من المجالات، وتطوير مهاراته وقدراته بهدف الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وتضمن الإخطار ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسؤول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة، والتزام هذه المنشآت بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وذلك على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتيازهم أو تحديثهم للدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن.

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وائل لطفي

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