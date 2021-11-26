حقوق الإنسان بـ«الداخلية» تجري جولة تفتيشية على مراكز الشرطة بالغربية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مرورا على المواقع الشرطية والخدمية، بنطاق مديرية أمن الغربية، و مركز تأهيل وإصلاح طنطا.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.