ضبط أسلحة وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالسلام

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالسلام بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها والأسلحة النارية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.