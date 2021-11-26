الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ثبات في أسعار الدقيق والردة اليوم بالسوق المحلي

الدقيق
الدقيق

استقرت أسعار الدقيق والردة اليوم الجمعة، في السوق المحلية المصرية لدى تجار الجملة.

واستقر سعر طن الدقيق (بروتين/24) اليوم عند 7 آلاف جنيه للطن كما استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي المصري عند 7,200 جنيه للطن، واستقرت القيمة الشرائية لأسعار الردة "محلي" عند 3,900 جنيهًا للطن.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد أسعار تدوال القمح والدقيق 83% لتسير على النحو التالي: 

يحدد سعر بيع الطن من القمح التمويني مختلف الدرجات المسلم للمطاحن التموينية بمبلغ 5525 للطن طبقا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشؤون المخزن بها القمح التمويني .

ويحدد سعر بيع الطن من الدقيق التمويني استخراج 83%بمبلغ 6900 جنيه للطن للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيها للجوال زنة 100 كجم قائم و345 جنيها للشيكارة 50 كجم ويتم العمل بذلك بدءا من اليوم وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويلغي كل ما يخالف ذلك .

يأتي هذا القرار بناء على عدة توجيهات وزارية بخصوص منظومة الخبز الجديدة فقد أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق منظومة الخبز الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقة بين وزارة التموين والمطاحن وأصحاب المخابز، وتوفير رغيف خبز بمواصفات عالية الجودة، مشددا على أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ5 قروشلافتًا إلى أننا نسعى إلى حُسن إدارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقًا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريًا و51 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

التجارة الداخلية وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية المنظومة الجديدة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي لدكتور علي المصيلحي القيمة الشرائية تسليم الصوامع والشؤون المخزن بها القمح التمويني تحديد اسعار تدوال القمح واللدقيق التمويني 83 ي السوق المحلي المصري سعر الدقيق بروتين 27 الشركة العامة للصوامع سعر بيع الطن من القمح ا الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدقيق بروتين 24 سعر طن الدقيق بروتين لسوق المحلي المصري الدقيق بروتين 27 أسعار الدقيق وزير التموين والتجارة الشركة العامة تجار الجملة السوق المحلى المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

كتما أنفاسها لممارسة الرزيلة.. «أمل» ضحية العلاقة المحرمة بين والدتها وعشيقها

بالأسماء.. المصابون في حادث «تل العيس» بالعلمين

«الصحة»: ما زلنا في ذروة موجة كورونا الرابعة.. والمنحنى متذبذب

السلالة الجديدة من «كورونا» تدفع عملة جنوب إفريقيا للتراجع الحاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب