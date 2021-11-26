ثبات في أسعار الدقيق والردة اليوم بالسوق المحلي

استقرت أسعار الدقيق والردة اليوم الجمعة، في السوق المحلية المصرية لدى تجار الجملة.

واستقر سعر طن الدقيق (بروتين/24) اليوم عند 7 آلاف جنيه للطن كما استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي المصري عند 7,200 جنيه للطن، واستقرت القيمة الشرائية لأسعار الردة "محلي" عند 3,900 جنيهًا للطن.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد أسعار تدوال القمح والدقيق 83% لتسير على النحو التالي:

يحدد سعر بيع الطن من القمح التمويني مختلف الدرجات المسلم للمطاحن التموينية بمبلغ 5525 للطن طبقا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشؤون المخزن بها القمح التمويني .

ويحدد سعر بيع الطن من الدقيق التمويني استخراج 83%بمبلغ 6900 جنيه للطن للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيها للجوال زنة 100 كجم قائم و345 جنيها للشيكارة 50 كجم ويتم العمل بذلك بدءا من اليوم وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويلغي كل ما يخالف ذلك .

يأتي هذا القرار بناء على عدة توجيهات وزارية بخصوص منظومة الخبز الجديدة فقد أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق منظومة الخبز الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقة بين وزارة التموين والمطاحن وأصحاب المخابز، وتوفير رغيف خبز بمواصفات عالية الجودة، مشددا على أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ5 قروشلافتًا إلى أننا نسعى إلى حُسن إدارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقًا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريًا و51 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.