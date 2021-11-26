اعرف أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم لدى تجار الجملة

شهدت أسعار المأكولات البحرية، اليوم الجمعة، تبايناً في بعض الأسعار، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي من 30 إلى 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، بينما تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، وتراوح أيضًا سعر ماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة)، وفيما يلي تفاصيل أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 23 : 27 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهات للكيلو (بالطلب).

واستقرت أيضًا أسعار السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).

وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) ليتراوح ما بين 80 : 110 جنيهات (تكنا بلاستيك).

فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى- بحيرة ناصر- مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسعر سمك الباغة بـ10 جنيهات للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "2" من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك بربون "1" من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون "2" من 22: 28 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون مجمد 20 :30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح س عر سمك سردين من 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

من 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب). تراوح سعر سمك سردين مجمد من 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر برانيس اسكندراني من 25 : 35 جنيهًا (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك (سبيط- كاليماري- سابيا) من 110- 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب- تكنا بلاستيك).

تراوح سعر الكابوريا من 30: 120 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب- تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين من 20: 40 جنيهًا للكيلة (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك موزة من 20: 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار الجمبري اليوم

تراوحت أسعار جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "1" من 300 : 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" من 200 : 28 0 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

0 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب). تراوحت أسعار جمبري "2" مجمد 85 : 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوحت أسعار جمبري "3" من 90 : 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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