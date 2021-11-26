تراجع البورصات الأوروبية مع اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

سجلت البورصات الأوروبية، تراجعًا عند الافتتاح، اليوم الجمعة، متأثرة برصد متحور جديد لفيروس كورونا شديدة العدوى في جنوب إفريقيا.

وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي في بورصة باريس بنسبة 4,40% إلى 6764,80 نقطة عند الساعة 08,22 ت غ، وبورصة لندن بنسبة 3,31% فيما انخفضت بورصة فرانكفورت باكثر من 3,19% بعيد الافتتاح.

وكانت الأسواق الآسيوية تأثرت بهذه التطورات، فأغلقت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2,53 % بعدما انخفضت أكثر من 3 % ظهرًا.

ورُصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا سميت "بي.1.1.529" في جنوب إفريقيا، ويبدو أنها سريعة العدوى على ما أفاد علماء وهم يجهلون راهنا إن كانت اللقاحات المتوافرة فعالة في مكافحتها.

وقال مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في موجز عبر الفضاء الإلكتروني، أمس الخميس، إنه جار تحليل البيانات بشأن السلالة المتحورة الجديدة وسوف يتم إطلاق المزيد من المعلومات بعد الاجتماع، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأعلنت دول أوروبية عدة مثل؛ المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، إجراءات تمنع دخول المسافرين الوافدين من منطقة جنوب القارة الإفريقية.

وتأثرت -خصوصًا- الأسهم المرتبطة بالسياحة والسفر التي عانت أساسًا بالصميم من الجائحة، حيث تراجعت أسهم مجموعة إيرباص لصناعة الطيران 12 %، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بأكثر من 14%.