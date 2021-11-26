الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع البورصات الأوروبية مع اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

البورصة
البورصة

سجلت البورصات الأوروبية، تراجعًا عند الافتتاح، اليوم الجمعة، متأثرة برصد متحور جديد لفيروس كورونا شديدة العدوى في جنوب إفريقيا.

وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي في بورصة باريس بنسبة 4,40% إلى 6764,80 نقطة عند الساعة 08,22 ت غ، وبورصة لندن بنسبة 3,31% فيما انخفضت بورصة فرانكفورت باكثر من 3,19% بعيد الافتتاح.

وكانت الأسواق الآسيوية تأثرت بهذه التطورات، فأغلقت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2,53 % بعدما انخفضت أكثر من 3 % ظهرًا.

ورُصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا سميت "بي.1.1.529" في جنوب إفريقيا، ويبدو أنها سريعة العدوى على ما أفاد علماء وهم يجهلون راهنا إن كانت اللقاحات المتوافرة فعالة في مكافحتها.

وقال مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في موجز عبر الفضاء الإلكتروني، أمس الخميس، إنه جار تحليل البيانات بشأن السلالة المتحورة الجديدة وسوف يتم إطلاق المزيد من المعلومات بعد الاجتماع، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.  

وأعلنت دول أوروبية عدة مثل؛ المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، إجراءات تمنع دخول المسافرين الوافدين من منطقة جنوب القارة الإفريقية.

وتأثرت -خصوصًا- الأسهم المرتبطة بالسياحة والسفر التي عانت أساسًا بالصميم من الجائحة، حيث تراجعت أسهم مجموعة إيرباص لصناعة الطيران 12 %، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بأكثر من 14%.

البورصات الأوروبية كورونا العدوى متحورة أفريقيا البورصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

تراجع البورصات الأوروبية مع اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أهم تحور على الإطلاق

دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها وتطلب من الجمهور الدعاء

«القوى العاملة في أسبوع».. افتتاح مركز تدريب ولقاء مدير العمليات بالبنك الدولي

منها مواهب وإبداعات أبناء القرية.. «ثقافة الجيزة» تنظم عددا من الأنشطة الثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب