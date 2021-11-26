«بوريل» يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات

جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا، مشيرًا إلى النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد قبل الانتخابات في 24 ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء بوريل، مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في ختام جلسة المباحثات التي أجراها الكوني مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث بحثا التحديات، والفرصة طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد وليبيا.

وجدد بوريل، التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر.

وأضاف: أن ممثلى الاتحاد الإفريقي مستعدون للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدول الاتحاد الإفريقي وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال بلدانهم لهم، وكذلك التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار"، لتنفيذ الخطة المتفق عليها في جنيف للعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتابع: "أن الممثل السامي ناقش أيضا مع المسئول الليبي التحديات الراهنة، وكذلك الفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، حريص على مناقشة سبل دعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل؛ لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا.

كما أكد بأن ليبيا شريك مهم للاتحاد الذي يتطلع للمزيد من المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة.