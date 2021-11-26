الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع مدير مشروع المحاجر خطة التطوير وتنمية الموارد الذاتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه يعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المشروعات الانتاجية والخدمية التابعة للمحافظة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل والعمل على تعظيم الموارد الذاتية وتطويرها الذي ينعكس بشكل كبير على التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتنمية الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع محمد فهمي مدير عام مشروع وحدة المحاجر، التابع للمحافظة لمناقشة خطة التطوير وتنمية الموارد الذاتية.

وقد ناقش المحافظ مقترحات تطوير المشروع لتلبية الاحتياجات الفعلية والمحلية والمساهمة في تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة بواسطة الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع، فضلاً عن سبل تطوير العمل بمشروع المحاجر من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية التي تتركز على زيادة المحاجر.

 وهو ما أسفر عن موافقته على ترخيص عدد من المحاجر وإضافتها للمشروع، وذلك نتيجة لمتابعته المستمرة للمشروع وتنسيقه مع الجهات المعنية ذات الصلة للاستفادة من تلك المنتجات التي تزخر بها المحافظة من الخامات المحجرية والمواد الخام المختلفة كـ(الحجر الجيري، الطفلة الباستر، والرمل، والزلط، وأتربة ردم، وتربة زلطية)، وغيرها وفي إطار تنمية وتطوير المشروعات في المحافظة لضمان حقوق العاملين بالمشروع وتنظيم الاستفادة من القدرات البشرية للعاملين في المحاجر.

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