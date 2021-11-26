الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 190 رحلة جوية بمطار الغردقة اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تشهد صالات مطار الغردقة الدولي طوال اليوم، الجمعة، انطلاق ووصول 190 رحلة جوية دولية وداخلية سياحية قادمة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية، لنقل نحو 18 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة المستقبلية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

مطار الغردقة الدولي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية التدابير الاحترازية والوقائية الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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