الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 392 شاباً بدمياط خلال أكتوبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 392 شاباً، منهم 8 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل،  وبلغ المسجلين بها 854 شاباً،  كما تم استخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 248 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 77 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 101 محضراً، وعمل 11 حملة تفتيشية، وبحث 2 شكوى عمالية، وتم عقد ندوة توعية بالشركة التركية بدمياط الجديدة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، قامت بتعيين 495 شاباً، منهم 7 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1044 شاباً، كما تم استخراج 574 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل. 

وقامت المديرية، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 222 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وعمل 23 حملة تفتيشية، وبحث 15 شكوى عمالية، وتم عقد 6 ندوات توعية بشركة الحمد للمقاولات بدمياط الجديدة، ومنشأة إيهاب وهبة التمامي بالزرقا.

في حين قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 242 شاباً، منهم شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 698 شاباً، كما تم استخراج 232 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 17 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.\

وقامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وبحث 6 شكاوي، وتم عقد ندوة توعية و2 خدمات عمالية،  بشركة غاز دمياط، شركة الحمد للمقاولات، ومصانع عيسى بفارسكور.

فرصة عمل رخصة مزاولة المهنة شهادة قياس مستوى المهارة مكاتب التشغيل كعب العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ذوى الاحتياجات الخاصة التفتيش العمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

تراجع البورصات الأوروبية مع اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أهم تحور على الإطلاق

دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها وتطلب من الجمهور الدعاء

«القوى العاملة في أسبوع».. افتتاح مركز تدريب ولقاء مدير العمليات بالبنك الدولي

منها مواهب وإبداعات أبناء القرية.. «ثقافة الجيزة» تنظم عددا من الأنشطة الثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب