المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية من جنوب القارة الإفريقية

بسبب متحور كورونا الجديد..

اقترحت المفوضية الأوروبية، تعليق الرحلات القادمة من جنوب القارة الإفريقية، بسبب رصد متحور جديد لكوفيد-19، حسبما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: "ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529".

وأعلنت ألمانيا أنها سترفض دخول المسافرين الوافدين من جنوب إفريقيا غداة قرار مماثل اتخذته لندن.

ولم تحدد فون دير لايين، الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية المعنية بالقرار، وستتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح إلى ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع مقرر الجمعة، وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة فرانس برس: "الوضع يتطور بسرعة كبيرة نحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإبطاء انتشار هذه المتحورة".

ويناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري، كيفية تحديث شهاداته الرقمية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ونهجه للسفر داخل وخارج التكتل.

وللحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد بعد ارتفاع وتيرة الاصابات في أوروبا، أوصت المسؤولة الأوروبية، بأن تكون صلاحية التطعيم ضد كورونا للسفر 9 أشهر فقط.

وأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 11 مليار يورو بموجب سياسة التماسك في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، لدعم إعادة التعافي 2022.

وتأتي هذه الأموال، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 مليار يورو تم توفيرها في عام 2021، وستكون الدول الأعضاء قادرة على مواصلة تنفيذ تدابير التعافي، من خلال زيادة مرونة الرعاية الصحية والأعمال التجارية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع المساهمة أيضًا في الأولويات الخضراء والرقمية من أجل انتعاش ذكي ومستدام ومتماسك.