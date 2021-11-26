الجمعة 26 نوفمبر 2021
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سياسي

«إرادة جيل» يشيد بالافتتاح الأسطورى لطريق الكباش: أبهر العالم

تيسير مطر رئيس حزب
تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالافتتاح الأسطورى لطريق الكباش بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال مطر، فى بيان له، إن الافتتاح أبهر العالم وقدم رسالة ترويج مصرية لأثار مصر ودعوة السائحين من مختلف دول العالم لزيارة طريق الكباش بعد افتتاحه للكشف عظمة المصريين القدماء ايضا المصريين الحاليين الذين أعادوا هذا الطريق إلى سيرته الأولى بعد أن ظل مهملا لسنوات طويلة.

وأكد مطر، أن كل المصريين شعروا بالفخر والاعتزاز وهم يشاهدون الرئيس عبدالفتاح السيسى يفتتح هذا الحفل الاسطورى لطريق الكباش بالأقصر.

وذكر أن حزب إرادة جيل سوف ينظم عدة زيارات لشباب الحزب لزيارة طريق الكباش بعد تطويره وإعادة افتتاحه للتعرف على حضارة المصريين القدماء.

وحيا محمد تيسير مطر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وجميع العاملين بوزارة الاثار وخاصة الذين أنجزوا هذا العمل الذى أبهر العالم والذى تم بجهود وايدى مصرية.

واتجهت أنظار العالم، مساء أمس الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

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