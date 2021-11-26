الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مديريات الأمن

حملة لفحص سائقي الحافلات
حملة لفحص سائقي الحافلات المدرسية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

أسفرت نتائج تلك الحملات، على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، مطروح، بنى سويف، أسيوط»، عن المرور على 13 مدرسة، بإجمالى فحص 119 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية، للحفاظ على أرواح الطلاب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة، بين سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية لفحصهم، والتحقق من سلامتهم، حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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