انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب بمركب نيلي في المعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مركب نيلي بمنطقة كورنيش النيل بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق ولنشين لمحاصرة النيران وإخمادها.

- الحماية المدنية توضح أسباب الحرائق

وكانت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.